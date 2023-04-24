Младенец, чье тело обнаружили в электричке в Москве, был рожден в санузле поезда

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичное управление Следственного комитета (СК) РФ в ходе расследования дела об убийстве новорожденного установило, что младенец был рожден в санузле электрички. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

"Предварительно установлено, что женщина родила в санитарном узле электропоезда мальчика, после чего совершила его убийство", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Они отсматривают записи с камер видеонаблюдения, а также устанавливают личность матери убитого ребенка и маршрут ее передвижения.

Как сообщалось ранее, тело мальчика обнаружили на шоссе Фрезер на юго-востоке столицы. На теле новорожденного были зафиксированы признаки насильственной смерти.

