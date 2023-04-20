Тело 11-летней школьницы было найдено в многоквартирном доме в Карачаевске

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике"

Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве 11-летней девочки, за которой он следил в момент ее возвращения со школы. Об этом сообщает СУК СК РФ по Карачаево-Черкесской республике.



Как заявил РИА Новостям источник в правоохранительных органах, тело девочки было найдено в многоквартирном доме Карачаевска.

Следователи установили, что подозреваемый следил за ребенком, когда она возвращалась из учебного учреждения. Когда девочка зашла в подъезд, подросток схватил ее и затащил в квартиру, где и произошло убийство.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего".

"По информации МВД по КЧР, подозреваемый в подъезде ударил девочку камнем по голове, после чего затащил в свою квартиру и убил. Также установлено, что преступление он совершил с целью изнасилования", – указано в сообщении.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль ход уголовного дела и поручил руководителю СУ СКР по республике Николаю Щепкину представить оперативный доклад о следственных действиях, отмечается в телеграм-канале СК РФ.

"Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России", – отмечено в сообщении.

Ранее полиция обнаружила тело пропавшей в подмосковном городе Балашихе девочки. Она лежала в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда дома, из окна которого выпала ее мать. При осмотре погибшей было установлено, что травмы, обнаруженные на ее теле, характерны полученным при падении с высоты.

