В Балашихе нашли тело пропавшей после гибели матери девочки

Фото: телеграм-канал Readovka

Следователи обнаружили тело пропавшей в Балашихе девочки в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда дома, из окна которого выпала ее мать. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного следственного управления Следственного комитета (СК) России.

При осмотре погибшей было установлено, что травмы, обнаруженные на ее теле, характерны полученным при падении с высоты.

"По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры", – сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого следователи обнаружили на козырьке подъезда многоэтажного дома тело матери девочки. После обнаружения погибшей следователи осмотрели квартиру в поисках ее трехлетней дочери, однако не нашли ее. По факту пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".