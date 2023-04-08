Уголовное дело возбудили в Балашихе по факту избиения 5-летнего ребенка в детском саду

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Уголовное дело возбудили в подмосковной Балашиха по факту избиения ребенка в детском саду, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Информация о том, что воспитатель одного из дошкольных образовательных учреждений нанесла телесные повреждения ребенку 2018 года рождения, появилась в СМИ. После этого следствие возбудило дело о халатности.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Проверку также организовала прокуратура Московской области. Ведомство даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей.

Ранее в СМИ сообщили, что учитель школы избил одного из своих учеников. Инцидент якобы произошел во время урока по финансовой грамотности. Ученик восьмого класса не реагировал на замечания учителя, который просил перестать нарушать дисциплину на уроке. Педагог не сдержался и силой выгнал подопечного из кабинета.

Руководство образовательного учреждения расторгло договор с учителем, применившим силу против ученика. Администрация школы проводит служебное расследование, в результате которого будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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