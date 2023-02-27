В московской школе уволили учителя, избившего ученика

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Директор школы № 2031 в Москве Григорий Киселев заявил, что руководство образовательного учреждения расторгло договор с учителем, применившим силу против ученика. Об этом сообщает издание "Подъем".

По словам Киселева, ученик восьмого класса не реагировал на замечания учителя, который просил перестать нарушать дисциплину на уроке. Педагог не сдержался и силой выгнал подопечного из кабинета.

"В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в результате которого будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. С учителем расторгнуты трудовые отношения", – заявил директор.

Он добавил, что пострадавший несовершеннолетний чувствует себя нормально, медицинская помощь ему не потребовалась.

Как заявила помощник руководителя Главного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, по факту инцидента проводится проверка. Специалист добавила, что предварительно установлен факт избиения ученика преподавателем.

В установлении обстоятельств инцидента также примет участие уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она планирует приехать в школу № 2031 и пообщаться с педагогами и школьниками.

Ранее в СМИ сообщили, что учитель школы мог избить одного из своих учеников из-за прически. Инцидент якобы произошел во время урока по финансовой грамотности.

В понедельник, 27 февраля, сообщалось, что в Москве за 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек. Большую часть из них составляют несовершеннолетние подростки, подозреваемые в причастности к неформальному движению "Редан".

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