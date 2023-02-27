Свыше 300 подростков доставили в отделы полиции из-за беспорядков в Москве

Фото: телеграм-канал Readovka

В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в основном это несовершеннолетние, подозреваемые в причастности к неформальному движению "Редан".

Беспорядки начались после того, как 23 февраля несколько участников движения во время онлайн-трансляции в Telegram оскорбительно высказались против лиц неславянской внешности. После этого подростки спустилась в метро и на станции "Лубянка" подрались с другими несовершеннолетними.

Одному из участников движения брызнули в лицо из баллончика. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обвинение предъявлено трем несовершеннолетним. Одновременно в Сети стали распространяться призывы к насилию в отношении участников движения "Редан".

Всего в отделы полиции доставили свыше 350 человек, 319 из них – несовершеннолетние. У некоторых изъяли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты. После проверок большинство подростков отпустили, на родителей 11 несовершеннолетних составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

8 января в столице Бразилии случились массовые протесты. Сторонники экс-главы государства Жаира Болсонару не признали итоги прошедших в октябре президентских выборов. Они атаковали здания парламента и Федерального верховного суда, а также дворец Планалту.



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