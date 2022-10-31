Новым президентом Бразилии стал Лула да Силва

Фото: ТАСС/AP/Bruna Prado

Победу на выборах президента Бразилии одержал экс-лидер этой страны Луин Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщается на сайте бразильского Высшего избирательного суда, который выполняет функции ЦИК.

По итогам подсчета 99,01% бюллетеней, Лула да Силва набрал 50,84% голосов. Его соперник Жаир Болсонару набрал 49,16% голосов.

Это была второй тур голосования. Первый состоялся 2 октября. По его итогам Лула да Силва набрал 47,93% голосов, Болсонару – 43,63%.

Для победы в первом туре нужно было набрать свыше 50% голосов. Остальные кандидаты в президенты Бразилии по итогам голосования остались далеко позади. Многие из них не набрали и 1% голосов.

Лула да Силва родился 27 октября 1945 года. В 1964 году он стал активистом бразильской профсоюзной организации "Союз трудящихся", а в 1975 году занял пост председателя регионального профсоюза рабочих-металлистов в Сан-Паулу и принимал непосредственное участие в организации забастовки против действовавшей в стране военной диктатуры.

В 1986 году он стал депутатам парламента, а после введения в Бразилии прямых президентских выборов несколько раз баллотировался на пост главы государства. В 2002 году политику удалось одержать победу на выборах президента, в 2006 году его переизбрали на новый срок.

В годы президентства Лулы да Силвы Бразилия погасила внешний долг и укрепила лидерство в рамках МЕРКОСУР, а также начала развивать сотрудничество с Россией.

В 2018 году политик оказался в центре коррупционного скандала. Верховный суд Бразилии постановил посадить его в тюрьму по обвинению во взяточничестве, однако спустя несколько месяцев апелляционный суд страны принял решение об освобождении политика.



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