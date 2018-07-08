В Бразилии суд постановил освободить экс-президента страны

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Апелляционный суд Бразилии принял решение об освобождении бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Ранее он был осужден по делу о коррупции, передает телеканал Globo.

По информации телеканала, решение освободить Лулу да Силву принял судья Рожериу Фаврету. При этом судья первой инстанции Сержиу Моро заявил, что Фаврету превысил полномочия, и призвал отменить решение об освобождении политика.

5 апреля 2018 года Верховный суд Бразилии постановил посадить в тюрьму экс-президента страны. Его признали виновным во взяточничестве и ряде других эпизодов коррупции.

С 7 апреля Лула да Силва отбывает 12-летний тюремный срок.