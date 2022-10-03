Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур президентских выборов в Бразилии

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Во второй тур президентских выборов в Бразилии вышли действующий лидер страны Жаир Болсонару и экс-президент Луин Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщается на сайте бразильского Высшего избирательного суда, который выполняет функции ЦИК.

Первый тур голосования состоялся 2 октября. Для победы в нем нужно было набрать свыше 50% голосов. В настоящее время подсчитано 97,45% бюллетеней. По итогам голосования Лула да Силва набрал 47,93% голосов, Болсонару – 43,63%.

Остальные кандидаты в президенты Бразилии по итогам голосования остались далеко позади. Многие из них не набрали и 1% голосов. Второй тур запланирован на 30 октября.

В апреле 2018 года Верховный суд Бразилии постановил посадить в тюрьму экс-президента Лулу да Силву. Его обвинили во взяточничестве и ряде других эпизодов коррупции. Однако в июле того же года апелляционный суд Бразилии принял решение об освобождении политика.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!