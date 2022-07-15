Президент Бразилии заявил, что знает решение конфликта на Украине

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что собирается обсудить решение конфликта на Украине с Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в беседе с бразильским телеканалом CNN.

Болсонару привел аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, где военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта в 1982 году.

"Решение вопроса … Чем закончилась война Аргентины с Соединенным Королевством в 1982 году? К этому идет. Мы сожалеем, в жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять", – добавил бразильский президент.

Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины. Он пояснил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Киева свидетельствуют о подготовке Западом капитуляции по украинскому вопросу.

Накануне генеральный секретарь НАТО заявил, что считает возможными территориальные уступки со стороны Украины для достижения мира. По его словам, альянс намерен помогать Киеву за столом переговоров с Россией, по результатам которых боевые действия должны закончиться.

В середине марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Россия предлагает Украине абсолютно приемлемый вариант договора. По мнению белорусского лидера, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на условия Москвы, то ему придется подписать акт о капитуляции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

