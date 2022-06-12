Мир на Украине будет стоить стране территориальных уступок – генсек НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает возможным территориальные уступки со стороны Украины для достижения мира.

"Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия", – цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что Альянс не принимает участие в украинском конфликте и стремится избежать его эскалации за пределами Украины.

Ранее бывший американский дипломат Ричард Хаас заявил, что президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым.

По мнению Хааса, пока у украинских властей нет единого мнения по этому вопросу. Он также назвал факторы, которые могут спровоцировать Киев на запрос мирных переговоров. По мнению американского дипломата, на такой шаг Зеленского могут заставить пойти издержки из-за боевых действий, сложная ситуация на фронте и колебания стран Запада в вопросе поддержки Украины.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

