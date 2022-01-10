На Украине рекомендовали Зеленскому забыть о Крыме

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Киевским властям во главе с президентом Владимиром Зеленским пора отказаться от мыслей о возвращении Крыма в состав Украины, заявил экс-министр обороны этой страны Анатолий Гриценко.

"Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову", – сказал политик в эфире телеканала "Украина 24".

Он также заявил, что, согласно опросам, порядка 80% жителей Донбасса хотят стать частью России. По словам Гриценко, в ДНР и ЛНР царит "русский дух".

В конце декабря Зеленский, выступая в Верховной раде, заявил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. В Кремле эти слова расценили как прямую угрозу в адрес России.

В состав Российской Федерации полуостров вошел в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя пожелали, чтобы их регион стал частью России.