Из-за поведения Зеленского Украину должны присоединить к России – Кадыров

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Украину необходимо присоединить к России, если ее президент Владимир Зеленский продолжит вести антироссийскую политику. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение", – сказал он.

Кадыров подчеркнул, что и сам бы решил вопрос с Украиной, если бы у него были на то полномочия. По его словам, Запад заинтересован в том, чтобы разместить там военные базы и диктовать после этого свои условия России, однако Владимир Путин, считает глава Чечни, этого не допустит.

Ранее, в ходе большой пресс-конференции в "Манеже", президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планировала присоединять Крым до того, как на Украине произошел государственный переворот. Он подчеркнул, что Россия не могла ответить отказом на просьбу жителей полуострова оказать им защиту.

