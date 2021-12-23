Планов по присоединению Крыма не было до переворота на Украине – Путин

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Россия не планировала присоединять Крым до того, как там произошел государственный переворот. Об этом заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
"Мы работали, готовы были работать и работаем со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они ни придерживались. Достаточно вспомнить наши отношения с президентом Ющенко и Тимошенко, премьер-министром. <...> Никакие действия в отношение Крыма нам в голову даже не приходили. Но что произошло в 2014 году? Госпереворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали", – сказал глава государства.
Путин напомнил, что на фоне недовольства граждан действующий на тот момент президент Украины Виктор Янукович был готов добровольно сложить полномочия, а США, Польша, Франция и Германия дали свои гарантии мирного развития протестных акций, однако спустя пару дней произошел госпереворот.
"После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту? Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", – заключил президент.
До этого, выступая перед журналистами, Путин заявил, что Россию нельзя победить. По его словам, ее можно только развалить изнутри, что и произошло в 90-х. Однако это, заметил российский лидер, стало возможно только благодаря людям, обслуживавшим чужие интересы.
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