Путин рассказал, как пандемия повлияла на российскую экономику

В условиях пандемии российская экономика оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие развитые экономики мира, сообщил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

По словам президента, спад составил 3%, поэтому восстановление прошло быстро. Он рассказал, что рост ВВП по итогам года в России ожидается на уровне 4,5%, а инфляция ожидается на уровне 8%.

Также Путин добавил, что Россия по итогам года обеспечит себя зерном и при этом сохранит экспортный потенциал. Уровень безработицы в стране стал ниже уровня до пандемии – 4,3–4,4%.