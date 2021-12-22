Представлен список аккредитованных на пресс-конференцию Путина журналистов

Фото: kremlin.ru

Список аккредитованных на пресс-конференцию Владимира Путина журналистов опубликовали на сайте Кремля.

В него вошли представители российских и международных медиа, а также СМИ-иноагентов. Всего аккредитацию на мероприятие получили 507 человек против 774 годом ранее.

Среди участников мероприятия отмечаются Сергей Шнуров, который задавал вопрос главе государства в минувшем году, и Ксения Собчак, пропустившая встречу с президентом в 2020-м. Также известно, что журналист и комментатор Дмитрий Губерниев представит на пресс-конференции "Матч ТВ".

Из российских СМИ Кремль аккредитовал на пресс-конференцию как федеральные, так и региональные издания, каковых большинство. В частности, вопросы президенту смогут задать представители "Знамени труда", "Степных вестей" и "Сельской правды".

Также на пресс-конференции будут представлены международные средства массовой информации – как западные, так и восточные. В списках значатся корреспонденты зарубежных телеканалов "Аль-Арабия" и "Аль-Джазира", CCTV, NBC News и ABC News. Кроме того, на мероприятие аккредитованы международные информационные агентства Bloomberg, Reuters, France press, DPA. В список также вошли The New York Times, Der Spiegel и Deutsche Welle, ВВС и Sky News.

Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

Информация о порядке проведения пресс-конференции Владимира Путина направлена журналистам на электронную почту.

Трансляцию мероприятия в прямом эфире проведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал и НТВ. На телеканале ОТР и его сайте покажут пресс-конференцию с сурдопереводом. Кроме того, трансляцию организуют радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

