Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 23 декабря

Фото: kremlin.ru

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 23 декабря. Мероприятие состоится в очном формате.

"Мы приняли решение переехать из традиционного для нас Центра международной торговли в "Манеж", – цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, из-за пандемии число журналистов будет ограничено до 500.

"Президент придет к журналистам. Журналисты будут свободно задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме вопросы главе государства", – добавил представитель Кремля.

Всем журналистам для участия в пресс-конференции нужно будет сдавать три ПЦР-теста. Служба аккредитации начнет контакты с редакциями СМИ с 1 декабря.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в дистанционном формате. Глава государства отвечал на вопросы из резиденции в Ново-Огареве, журналисты тем временем находились в Центре международной торговли в Москве, а для представителей других регионов организовали местные площадки.

