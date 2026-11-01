Москвичей предупредили о тумане 2 и 3 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Туман может образоваться в Москве ночью и утром в понедельник и вторник, 2 и 3 ноября. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, 2-го числа небо затянут облака, осадков не ожидается.

"Ночью и утром возможен туман", – отметил Тишковец.

Во вторник, 3 ноября, добавил специалист, в городе снова не исключены очаги туманов.

Минувшая ночь, 1 ноября, оказалась самой холодной в столице с начала календарной осени. На главной метеостанции города на ВДНХ термометры показали минус 0,8 градуса. Прежний минимум сезона фиксировали в ночь на 20 октября – минус 0,1 градуса.

В других районах Москвы отрицательных температур минувшей ночью не отметили. В Тушине столбики термометров поднялись до плюс 0,9 градуса.

