Жителям Алешек организовали выездной МФЦ в ПВР Симферополя

Фото: MAX/"Яна Лантратова"

Выездной МФЦ организовали для эвакуированных жителей Алешек в пункте временного пребывания в Симферополе. Специалисты помогают людям восстановить утраченные документы, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в МАХ.

По словам омбудсмена, люди могли оформить или подтвердить СНИЛС, получить ИНН, обратиться по вопросам гражданства, восстановления паспорта и свидетельства о рождении. Сотрудники также помогали зарегистрироваться на портале "Госуслуги" и рассказывали о мерах социальной поддержки.

Кроме того, в пункте временного пребывания организовали работу представителей банков для открытия счетов, необходимых для получения выплат. Жителям Алешек уже выдали сим-карты, для них устроили праздничный вечер, а для детей подготовили отдельную программу.

Лантратова добавила, что с теми, кто по своему желанию уехал в другие города, также поддерживается связь.

"Подключаем региональных уполномоченных, чтобы помощь была рядом", – отметила она.

Минобороны РФ объявило о введении режима прекращения огня на херсонском направлении с 04:00 27 октября для подготовки гуманитарной операции в районе Алешек.

В город направили несколько десятков тонн гуманитарной помощи. Миссия завершилась успешно.