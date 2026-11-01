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01 ноября, 18:10

Транспорт

Автобусы не будут останавливаться у станции метро "Планерная" 2 и 3 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Маршруты автобусов изменятся у станции "Планерная" Московского метрополитена. Меры связаны со строительными работами и временным закрытием входа, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

С 07:00 до 09:00 автобусы пойдут по улицам Свободы и Фомичевой без остановки у станции "Планерная". Пассажирам рекомендовано пользоваться станцией "Сходненская", поскольку вход № 2 "Планерной" будет перегружен.

Также автобусы будут проезжать метродепо "Планерное" и детскую поликлинику без остановки. Пересесть на маршруты № 173 и 359 можно на остановке "Бутаковский залив".

В обратную сторону автобусы пройдут без изменений. На улице Фомичевой добавится остановка "Улица Бубнова".

Ранее сообщалось, что с 7 ноября от метро "Медведково" до ЖК "Белый Град" в Мытищах начнет курсировать новый пригородный маршрут проекта "Москва – область". Стоимость поездки составит от 71 до 92 рублей при оплате картой "Тройка" и от 76 до 97 рублей при оплате банковской картой. Прикладывать карту необходимо дважды – при входе и выходе из автобуса.

Маршрут трамваев № 27 и 29 изменился в Москве

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