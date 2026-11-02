В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты

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В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что Домодедово работал по согласованию с соответствующими органами, однако теперь в аэропорту действуют ограничения на обслуживание рейсов.

Аэропорт Внуково, в свою очередь, завершил подготовку к зимнему сезону. В авиагавани привели в готовность специальную технику, провели плановый ремонт искусственных покрытий и сформировали запасы противообледенительных жидкостей.