00:13Транспорт
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты
Фото: depositphotos/nitinut380
В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что Домодедово работал по согласованию с соответствующими органами, однако теперь в аэропорту действуют ограничения на обслуживание рейсов.
Аэропорт Внуково, в свою очередь, завершил подготовку к зимнему сезону. В авиагавани привели в готовность специальную технику, провели плановый ремонт искусственных покрытий и сформировали запасы противообледенительных жидкостей.