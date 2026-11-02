Девять человек погибли при крушении бизнес-джета во Флориде

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Девять человек погибли при крушении бизнес-джета Learjet 60 в округе Палм-Бич американского штата Флорида. Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи в соцсети Х.

По словам главы ведомства, авиакатастрофа произошла 1 ноября.

"Все девять человек, находившихся на борту, погибли", – написал Даффи.

Перед катастрофой бизнес-джет вылетел из Остина, штат Техас, и направлялся на Багамы.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Саратовской области. Он столкнулся с линией электропередачи вблизи села Колки Петровского района. Пилот не пострадал. По факту падения началась процессуальная проверка.