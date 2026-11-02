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Девять человек погибли при крушении бизнес-джета во Флориде
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Девять человек погибли при крушении бизнес-джета Learjet 60 в округе Палм-Бич американского штата Флорида. Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи в соцсети Х.
По словам главы ведомства, авиакатастрофа произошла 1 ноября.
"Все девять человек, находившихся на борту, погибли", – написал Даффи.
Перед катастрофой бизнес-джет вылетел из Остина, штат Техас, и направлялся на Багамы.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Саратовской области. Он столкнулся с линией электропередачи вблизи села Колки Петровского района. Пилот не пострадал. По факту падения началась процессуальная проверка.