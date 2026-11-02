СК возбудил дело после крушения самодельного воздушного судна под Тверью

Фото: vk.ru/"Западное МСУ на транспорте СК России"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения самодельного воздушного судна в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Расследование ведется по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В настоящее время назначены необходимые экспертизы. Следователи проводят первоначальные процессуальные действия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 1 ноября около 13:00 на территории деревни Каюрово Тверской области. В результате крушения погиб управлявший воздушным судном мужчина.