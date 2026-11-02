Лантратова: обе стороны выполнили обязательства в ходе режима тишины в Алешках

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Режим тишины в Алешках Херсонской области позволил провести гуманитарную операцию без нарушений со стороны ее участников. Обе стороны выполнили взятые на себя обязательства, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в мессенджере MAX.

По ее словам, благодаря достигнутым договоренностям жителям города доставили необходимую помощь. Кроме того, люди, пожелавшие покинуть Алешки, смогли сделать это добровольно и безопасно.

"Все обязательства были соблюдены обеими сторонами. Это позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город", – написала Лантратова.

Омбудсмен уточнила, что гуманитарная работа велась совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Содействие и координацию обеспечивала первая леди США Мелания Трамп.

Сейчас стороны прорабатывают возможность продолжения гуманитарных миссий. Лантратова подчеркнула, что важно сохранить налаженное взаимодействие и перейти к регулярной доставке гуманитарных грузов.

Режим тишины в связи с гуманитарной операцией действовал с 27 октября до 22:59 1 ноября. Трамп заявила, что гуммиссия в Алешках может способствовать урегулированию украинского конфликта и установлению прочного мира.

По ее словам, прекращение огня в городе и соседних районах Херсонской области позволило жителям свободно передвигаться и получать продукты питания, чистую воду и медикаменты.