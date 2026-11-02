Пилот "Мерседеса" Антонелли впервые стал чемпионом "Формулы-1"

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Итальянский гонщик Кими Антонелли впервые в карьере выиграл чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1". Пилот команды "Мерседес" обеспечил себе титул после выступления на Гран-при Мексики.

В мексиканской гонке Антонелли занял третье место. Этого результата оказалось достаточно, чтобы досрочно гарантировать себе победу в общем зачете пилотов.

До завершения этапа на чемпионство еще претендовали два британских гонщика – Джордж Расселл из "Мерседеса" и Льюис Хэмилтон, представляющий "Феррари". Однако по итогам Гран-при они уже не смогли опередить итальянца в общем зачете.

Ранее стало известно, что "Формула-1" подписала десятилетнее соглашение о проведении Гран-при Руанды. Новый этап планируют включить в календарь чемпионата в начале 2030-х годов.