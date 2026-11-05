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05 ноября, 17:33

Происшествия

Житель Пермского края выжил после нападения медведя

Фото: 123RF.com/natureguy

Житель Пермского края выжил после нападения медведя. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД по Горнозаводскому муниципалитету в соцсети "ВКонтакте".

По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от города Горнозаводск, в районе поселка Койва. Животное напало на мужчину в лесу.

В результате пострадавшему удалось выжить, но он получил травмы. В настоящее время местному жителю оказывают помощь. Как уточнил телеграм-канал "112", его состояние оценивают как удовлетворительное.

В МВД призвали людей не ходить в лес в этом районе и соблюдать меры личной безопасности. Если хищник все же встретился на пути, местные власти посоветовали медленно отступать, не поворачиваясь к медведю спиной и не теряя его из виду.

Ранее в поселке городского типа Уренгой Пуровского района медведь напал на местного жителя. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По предварительным данным, инцидент произошел 3 ноября. Хищника обезвредили. Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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