Банк России сообщил о стабилизации ситуации на топливном рынке в октябре

Фото: depositphotos/alusegova.gmail.com​

Ситуация на топливном рынке России в октябре стабилизировалась после роста цен на моторное топливо в предыдущем квартале. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

В регуляторе пояснили, что в третьем квартале текущий рост цен существенно ускорился из-за временного выбытия части нефтеперерабатывающих мощностей.

При этом инфляционное давление в течение квартала менялось неравномерно. После ускорения в июле и августе рост цен в сентябре замедлился. Подорожание бензина в августе и сентябре оставалось значительным, но было заметно ниже, чем в июне и июле.

Ранее сообщалось, что Россия продлит запрет на экспорт дизельного топлива еще на три месяца, до конца января 2027 года. Правительство готовит соответствующее распоряжение, которое, однако, будет допускать некоторые исключения для мировых рынков.