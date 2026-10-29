Мишустин заявил о создании резервных объемов дизеля, мазута и угля выше нормативов

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В России сформировали резервные объемы дизеля, мазута и угля для жилищно-коммунального хозяйства выше нормативов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, это нужно для подготовки предприятий электроэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства к возможным нагрузкам, в том числе и пиковым. Премьер-министр подчеркнул, что также необходимо сделать все для того, чтобы все объекты работали без сбоев.

"От этого зависит и качество жизни людей и в крупных городах, и в малых населенных пунктах. А главное, от этого зависит устойчивое развитие всех отраслей экономики", – добавил Мишустин.

Кроме того, премьер сообщил, что отопительный сезон уже начался в большинстве субъектов России. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин уточнил, что тепло подается в 2 765 муниципальных образованиях 83 регионов. В 68 из них отопление включено во всех муниципалитетах.

"В настоящий момент средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры составляет 99%. К работе зимой подготовлено свыше 68 тысяч источников теплоснабжения. Готовность тепловых сетей составляет порядка 98%, сетей водоснабжения и водоотведения – 99%. Подготовлено почти 940 тысяч многоквартирных домов, что также составляет 99%. Готовность объектов социальной сферы составляет почти 100%", – сказал он.

Основной объем оставшихся работ необходимо выполнить в южных регионах страны, где отопительный период начинается позднее. Их завершение контролируется совместно с регионами.

Кроме того, Ростехнадзор с участием органов жилищного надзора продолжает комиссионную проверку готовности муниципалитетов. Завершение работ запланировано до 20 ноября.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил оценить готовность систем социальных объектов к бесперебойной работе зимой. Поручение было дано по итогам заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Помимо оценки готовности систем, он потребовал на случай чрезвычайных ситуаций "обеспечить четкий порядок действий для минимизации негативных последствий".