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14 октября, 16:43

Политика

Володин поручил разобраться с превышением уровня роста тарифов ЖКХ в регионах

Фото: kremlin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по региональной политике и местному самоуправлению разобраться, почему в некоторых регионах тарифы ЖКХ растут быстрее установленной правительством верхней планки.

Годовой рост тарифов ЖКХ ограничен 11,8%. Решение о повышении тарифов в регионах требует обоснования. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила полномочия снижать тарифы. Володин обратил внимание, что в одном регионе "уложились" в 11%, а в другом тарифы выросли на 22%.

Он попросил председателя комитета Ирину Гусеву проработать эти вопросы и изучить ситуацию по каждому региону, отметив, что это повестка ее комитета. По словам Володина, эффективно в этом вопросе работают в том числе Москва, Санкт-Петербург, Казань и Тюмень, где тепло- и водоснабжением занимаются муниципальные предприятия. В ряде других регионов введена система с концессиями.

Володин заявил о необходимости отказаться от концессионных соглашений в пользу государственных предприятий и госконтроля за этими предприятиями.

Ранее Владимир Путин указывал, что тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованными и при этом соответствовать реальным доходам населения. Глава государства называл тарифы одной из наиболее чувствительных проблем для граждан и отметил, что над их регулированием должны постоянно работать парламент и правительство.

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