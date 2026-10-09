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09 октября, 11:00

Политика

В ГД выступили против привязки тарифов связи к росту цен на ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме не поддержали предложение ориентироваться на рост тарифов ЖКХ при определении стоимости услуг связи. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в МАХ.

По его словам, прогнозируемая инфляция в 2026 году, согласно оценке министерства экономического развития, составит около 6,8%. При этом любые решения об изменении тарифов должны быть обоснованы, подчеркнул парламентарий.

Володин также отметил, что сферы связи и жилищно-коммунального хозяйства отличаются по своим особенностям, проблемам и рентабельности, поэтому сравнивать их некорректно. По его мнению, привязка стоимости услуг одной отрасли к другой может привести к своеобразному соревнованию в повышении тарифов.

Председатель Госдумы добавил, что этот вопрос затрагивает практически каждого жителя страны, поэтому решения в этой сфере должны приниматься ответственно и иметь четкое обоснование. Подход к формированию тарифов, предложенный Минцифры, депутаты не поддерживают.

Ранее Владимир Путин заявил, что тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованными и учитывать реальные доходы населения. Президент назвал их регулирование одной из наиболее чувствительных для граждан тем и подчеркнул, что парламент и правительство должны заниматься этим вопросом на постоянной основе.

Минцифры РФ предложило ориентироваться на рост тарифов ЖКХ при индексации услуг связи

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