"Коммерсант": в России снова обсуждают введение платы за международный трафик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры России обсуждает с операторами связи возможность взимать плату за международный трафик в сетях 5G сверх лимита в 50 гигабайтов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников.

Уточняется, что ранее в министерстве заявляли о возможном запуске такой системы в октябре. Однако операторы пока не располагают техническим решением для реализации этой идеи, поэтому сроки могут измениться.

Источник издания на телекоммуникационном рынке отметил, что вопрос платы за трафик остается на повестке. Сейчас рассматриваются разные варианты, в том числе размер лимита, но окончательного решения пока нет. При этом технически реализовать тарификацию международного трафика именно в сети пятого поколения сейчас невозможно – трафик 5G проходит через LTE-сеть.

По словам директора по продуктам компании Vigo Антона Прокопенко, технически учитывать зарубежный трафик без детального разделения по видам сервисов возможно. Оператор может определять его объем на уровне мобильной сети, например ориентируясь на IP-адреса, относящиеся к зарубежным сетям. Для этого потребуется настроить элементы пакетного ядра и биллинга.

При этом сигнальный трафик 5G действительно проходит как LTE, однако в сети существуют технические показатели, которые потенциально позволяют разделить в биллинге трафик абонентов между 5G и LTE. Отдельно остается вопрос о возможности проводить такое разделение в режиме реального времени, добавил Прокопенко.

Возможность введения платы за международный трафик в 5G также допускает руководитель практики "Цифровая трансформация" компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. По его словам, основная сложность заключается в определении того, какой именно трафик считать международным. Для реализации такой схемы оператору потребуется учитывать объем потребления абонента при переходе между 5G и LTE, классифицировать адреса и настроить тарификацию.

Кроме того, коммерческие сети 5G пока работают лишь в ограниченном числе городов и преимущественно в центральных районах, отметил Прокопенко. Поэтому потенциально новая мера пока затронет относительно небольшое число пользователей – прежде всего тех, кто постоянно находится в зоне доступного 5G-покрытия и активно пользуется этой сетью. При этом 5G поддерживается не всеми устройствами – например, владельцы iPhone на текущем этапе не попадут под такую тарификацию.

Сам установленный порог в 50 гигабайтов международного трафика через 5G является высоким, считает Кудряшов. В 2025 году частный абонент в среднем расходовал около 24 гигабайтов всего мобильного трафика в месяц. Более 50 гигабайтов общего трафика за этот период потребляли 13,8% абонентов, а среди пользователей, которые расходуют международный трафик только в 5G, доля будет еще меньше. Быстро достичь установленного объема может, в частности, человек, раздающий мобильный интернет другим устройствам, добавил эксперт.

Отмечается, что Минцифры и представители "Вымпелкома", "МегаФона", МТС и "Т2 Мобайл" от комментариев отказались.

В сентябре в России официально запустили сети 5G в 16 городах. Таким образом, доступ к ним получили 10 миллионов абонентов. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге новую связь запустили все четыре крупнейших оператора, еще в 13 городах – отдельные компании. До конца года Минцифры также рассчитывает проработать запуск нового диапазона 5G еще в 50 городах.

В марте ведомство предложило операторам связи ввести плату за использование более 15 гигабайтов международного трафика в месяц на мобильных сетях. Предполагалось, что такая мера должна была заработать с 1 мая. Кроме того, цифровые платформы могли обязать ограничивать доступ к своим сервисам для пользователей, которые заходят через VPN. В СМИ утверждали, что инициатива исходила из закрытого поручения Владимира Путина.

В апреле операторы попросили Минцифры перенести введение платы за международный трафик. Некоторые компании не успевали подготовиться к запуску новых правил к 1 мая и просили отсрочку на несколько месяцев. Кроме того, у операторов возникли вопросы с определением международного трафика, поскольку российские сайты и приложения могут использовать иностранные IP-адреса, а также с тем, какие меры принимать при превышении лимита, если абонент не оплатит дополнительный объем.

В июле статс-секретарь – заместитель главы Минцифры Иван Лебедев заявил в Госдуме, что введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов не рассматривается.