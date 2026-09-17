Минцифры обсуждает с Apple подключение 5G на iPhone в России

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения российских пользователей iPhone к сетям пятого поколения. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава министерства Максут Шадаев.

В Минцифры также заявили, что в ближайшее время 5G станет доступен для пользователей Android. Однако доступ к сети для владельцев iPhone зависит только от решения Apple.

Ранее связь 5G была официально запущена в России. Это сделано по поручению Владимира Путина.

"Большая четверка" операторов связи уже запустила 5G в 16 городах, доступ получили 10 миллионов абонентов. Вместе с тем прорабатывается запуск нового диапазона связи еще в 50 городах – это может произойти до конца 2026 года.