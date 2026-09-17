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AP: свыше 80 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане

Свыше 80 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане – СМИ

Фото: 123RF.com/irinaelement

82 человека погибли при обрушении неофициального золотого рудника в районе города Эль-Нухуд в Судане. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местных чиновников.

Представитель местной спасательной службы Абу Хмеида заявил агенству, что сейчас десятки человек остаются пропавшими без вести.

Подробности происшествия устанавливаются. До этого сообщалось о 62 погибших старателей.

Ранее по меньшей мере 48 человек погибли в результате обрушения на золотом руднике на западе Мали. Данный рудник также эксплуатировался незаконно.

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