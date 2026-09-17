В Госдуме предложили компенсировать студентам аренду жилья

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Депутат думской фракции ЛДПР Валерий Селезнев заявил о необходимости ввести компенсацию стоимости аренды жилья для иногородних студентов, которым не досталось места в общежитии. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.

По словам Селезнева, если студенту официально отказали в предоставлении места в общежитии из-за их отсутствия, у его семьи должно возникать право на компенсацию аренды. Депутат подчеркнул, что нельзя заставлять родителей каждый месяц выбирать между оплатой жилья, учебы и обычными семейными расходами.

Парламентарий также отметил, что размер компенсации следует устанавливать с учетом стоимости аренды в конкретном регионе. По его мнению, для студента на бюджетном месте это может быть отдельная выплата, а для платника – компенсация аренды либо снижение стоимости обучения.

Селезнев пояснил, что в Москве, Петербурге или другом крупном городе аренда может стоить очень дорого, а в небольшом городе – меньше, поэтому размер поддержки должен учитывать реальную стоимость жилья там, где человек учится.

Ранее стало известно, что выплаты беременным студенткам установили 38 российских регионов. При этом максимальная выплата – 250 тысяч рублей – с 1 августа 2026 года действует в Смоленской области. В Ивановской и Ульяновской областях, а также в Севастополе она составляет 200 тысяч рублей.