Гражданина США приговорили к 1,5 года тюрьмы за экспорт авиаоборудования в РФ

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Федеральный окружной суд штата Канзас вынес приговор гражданину США Кириллу Буяновскому, признав его виновным в поставках авиационного оборудования в Россию. Согласно протоколу судебного заседания, о котором сообщает ТАСС, ему назначено наказание в виде 18 месяцев тюремного заключения.

По данным документа, срок определен по двум пунктам обвинения – каждый составляет 18 месяцев, при этом наказания будут отбываться одновременно. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить штраф в размере 1 тысячи долларов.

По ходатайству Буяновского суд рекомендовал направить его для отбывания наказания в колонию-поселение в штате Южная Дакота.

Мужчина был задержан в марте 2023 года. В декабре 2024 года он признал вину в поставках авиационного оборудования в Россию в обход лицензионных требований Министерства торговли США.

Также ранее Минюст США заявил, что гражданин России с паспортами Эстонии и Швейцарии Андрей Самуйловский признал вину по делу о сговоре с целью поставок авиационных деталей в РФ в обход американских санкций. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Вынесение приговора намечено на 13 января 2027 года.