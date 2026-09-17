В России запатентовали новую инактивированную вакцину против гепатита А

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Компания "Вектор-БиАльгам" получила патент на инактивированную вакцину против гепатита А, не содержащую жизнеспособный вирус, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Гепатит А представляет собой острую вирусную инфекцию печени, которая распространяется через загрязненную воду или продукты. Симптомы включают слабость, тошноту, желтушность кожи и склер, но в большинстве случаев наступает полное выздоровление. Для профилактики важны гигиена и вакцинация.

Сложность и длительность существующих методов очистки приводят к потере до 70–90% антигена. Другие методы непригодны для массового производства из-за ограниченного ресурса клеточных культур. Даже ближайший прототип, вакцина "Альгавак", не обеспечивает достаточную очистку от клеточной ДНК и балластных белков.

Авторы патента предложили новый подход. При помощи специального вещества они вскрывают оболочку клетки, почти не затрагивая ядра, чтобы центрифугированием удалить большую часть лишней ДНК.

После этого остаточную вирусную ДНК разрушают ферментом бензоназой – процесс сокращается с почти суток до 45–90 минут. В материал добавляют додецилсульфат натрия, который выводит ненужные белки и останавливает действие фермента. Финальная двойная очистка на сверхмощной центрифуге избавляет от всех примесей.

"Изобретение относится к способу получения инактивированной вакцины против вируса гепатита А и может быть использовано в медицинской и микробиологической промышленности", – говорится в документе.

Новый метод позволяет получать в несколько раз больше вирусного антигена из клеток, что сокращает затраты и сроки выпуска препарата.

Ранее сообщалось, что третью фазу клинических испытаний проходит вакцина центра имени Гамалеи, обеспечивающая полную защиту от заражения туберкулезом. Научный руководитель центра Александр Гинцбург отметил, что специалисты анализируют данные нескольких тысяч пациентов, и первые результаты исследования обнадеживают.

