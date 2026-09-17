Собянин сообщил об отражении атаки уже шести направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО уничтожили еще 4 украинских БПЛА, летевших на Москву в четверг, 17 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр подчеркнул, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации двух украинских дронов, летевших в строну столицы. Всего на данный момент было сбито 6 БПЛА.

На фоне сообщений об атаке дронов вводились временные ограничения в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. Сейчас авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.