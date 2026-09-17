17 сентября, 07:00Транспорт
Временные ограничения сняты во Внуково и Домодедово
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Временные ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В настоящее время авиагавани принимают и выпускают самолеты. В ведомстве подчеркнули, что ограничения были введены для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Ранее и Внуково, и Домодедово обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры были связаны с ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
Помимо этого, ранее стало известно, что Росавиация не будет ограничивать число чартеров иностранных авиакомпаний. Глава ведомства Дмитрий Ядров указал на то, что такой вопрос не стоит в повестке ни у Росавиации, ни у Минтранса.