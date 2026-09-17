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17 сентября, 08:43

Политика

Глава делегации РФ в Вене Жданова заявила, что Россия будет добиваться устойчивого мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Россия будет добиваться устойчивого мира и не намерена соглашаться на новые "передышки" для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат обратила внимание на то, что следует учитывать сложившуюся на земле ситуацию – она напрямую связана с развитием событий на линии фронта и продвижением Вооруженных сил РФ.

Жданова также отметила, что отказ от соучастия в поддержке Украины – это лучшая гарантия безопасности для Германии. Она добавила, что Берлин должен понять: "паллиативная" помощь Украине не изменит ее положения на фронте и не повлияет на решимость России в достижении целей специальной военной операции.

Ранее она заявила о намерении стран НАТО перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 2029–2030 годов.

Жданова объяснила это развертыванием на восточном фланге НАТО новых воинских соединений бригадного уровня, созданием структур управления и складов техники для наращивания военного присутствия, а также модернизацией логистической инфраструктуры и упрощением процедур трансграничного перемещения воинского контингента.

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