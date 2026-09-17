Три члена экипажа теплохода пропали в Якутии

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Капитан и двое работников теплохода пропали на реке Лене в Якутии. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России в мессенджере МАХ.

По данным СК, 14 сентября члены экипажа вышли на берег в районе поселка Сангар Кобяйского района на моторной лодке во время стоянки на воде и после этого не вернулись на судно. Их местонахождение пока неизвестно. Сейчас проводятся поисково-спасательные работы.

По факту случившегося Якутский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления СК России возбудил уголовное дело. Расследование ведется по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц".

Следователи и следователи-криминалисты СК проводят необходимые следственные и процессуальные действия. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и причины случившегося.

В горах Киргизии 8 августа пропали двое альпинистов из Белоруссии и один гражданин Литвы. Связь с ними оборвалась после их восхождения на пик Курумды. 21 августа были обнаружены тела, предположительно принадлежащие альпинистам, а 23 августа глава Государственного агентства по развитию туризма республики Эдуард Кубатов сообщил о завершении поисков и начале опознания и эвакуации тел.

12 сентября были возобновлены поиски Николая Свиридова – еще одного участника группы альпинистов. Спасатели обследовали район аварии с воздуха, но обнаружить мужчину не удалось. 15 сентября из-за начавшихся снегопадов поиски снова прекратили.

Руководитель спасательной операции Александр Смирнов предположил, что пропавший мог оказаться под лавинными выносами или в трещинах ниже по склону. Проверять эти участки наземной группой сочли слишком опасным.