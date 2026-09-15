"Mash на Мойке": пропавшая в Петербурге актриса Дзыгало бродяжничала на протяжении года

Актриса Анна Дзыгало пропала в Санкт-Петербурге, сообщили СМИ. По данным прессы, у женщины были психологические проблемы и в последнее время она бродяжничала. Подробности – в материале Москвы 24.

Пропала в конце августа

Фото: кадр из сериала "Судьба по имени "Фарман""; режиссер – Вячеслав Сорокин; производство – Единственный дубль; vk.ru/sevzappoisk

Актриса Анна Дзыгало, известная по сериалу "Улицы разбитых фонарей", пропала в Санкт-Петербурге, сообщил телеграм-канал "Mash на Мойке". Поисково-спасательный отряд "Северо-Запад" опубликовал ориентировку, согласно которой местонахождение женщины неизвестно с 21 августа.

"Рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза карие. Одежда: светло-розовая футболка, черные брюки и черные тапки", – указано в посте.

К посту прикреплена фотография, на которой Анна предстала заметно похудевшей, уставшей и изможденной, в ней едва ли можно узнать пышущую здоровьем актрису, какой ее привыкли видеть зрители в сериалах.

По информации журналистов, на протяжении последнего года женщина действительно "изменилась до неузнаваемости" и бродяжничала. Кроме того, у нее есть психологические проблемы, но она не принимает помощь близких и отказывается от лечения. Со слов родственников Анны, она убегала каждый раз, когда родные пытались забрать ее домой.

"Ночую в кафе"

До своего исчезновения Анна Дзыгало руководила камерным театром, ставила спектакли в качестве режиссера. Однако после 2025-го дела пошли хуже: актеры труппы рассказали телеграм-каналу "Mash на Мойке", что Дзыгало внезапно перестала выплачивать гонорары. Кроме того, она якобы жаловалась сотрудникам на отца: по словам Анны, в семье участились конфликты, папа якобы обвинял ее в алкоголизме и даже выгнал из квартиры.

В феврале Дзыгало публично рассказала о разногласиях с родственником и обратилась к подписчикам за помощью.

"Отец сменил замки на двери квартиры и выгнал меня на улицу. Очень ищу комнату, ночую в кафе", – написала актриса.

В свою очередь отец Анны заявил в разговоре с 78.ru, что его дочь действительно злоупотребляет алкоголем. По словам мужчины, последний раз он видел актрису 20 августа: она потеряла ключи от квартиры и ночевала в подъезде на грязных тряпках.

Мужчина также подтвердил информацию о серьезных проблемах с психикой у Дзыгало.





отец актрисы Анны Дзыгало Несколько психиатров ей ставили расстройство: шизофрения, шизофреническое расстройство, она лечилась, пила серьезные препараты, потом начала пить алкоголь, пропадать.

В итоге родители Анны подали в розыск.

"Предположения, где она, нет, она давно с нами не контачит, уже больше года. Соседи ее видели, а потом перестали видеть. Сказали, что она пропала", – добавил отец актрисы.

Он также рассказал, что в 2011-м Анна вышла замуж, но быстро развелась. У Дзыгало есть двое детей подросткового возраста, которые сейчас живут с бабушкой и дедушкой.

Актриса театра и кино

Анна Дзыгало родилась в Санкт-Петербурге 3 апреля 1978-го. По данным СМИ, окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 2000-м, после чего была принята в труппу БДТ имени Товстоногова, где проработала 5 лет. После этого она числилась в театрах "Суббота" и "Странник".

Актриса дебютировала на телеэкране в конце 1990-х. На счету 48-летней Анны порядка трех десятков проектов, среди которых сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Сонька. Продолжение легенды", "Тайны следствия", "Пепел", "Людмила Гурченко", "Подкидыш", "Бабье лето". Последний проект – сериал "Десять дней до весны" – вышел в 2024-м. Анна снималась преимущественно в эпизодах.