Прощание с основателем бодибилдинг-проекта Do4a Вадимом Ивановым состоится 22 июля

Блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a, скончался на 38-м году жизни. Спортсмен перенес несколько инфарктов, а в последние месяцы жаловался на боли в спине. Подробности – в материале Москвы 24.

Зажигал в людях веру в себя

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vadim_do4a_ivanov

Основатель бодибилдинг-проекта, блогер Вадим Иванов, более известный под псевдонимом Do4a, скончался 20 июля. О произошедшем сообщили близкие спортсмена в его соцсетях.

"Друзья. Нам очень тяжело писать этот пост. Не стало Вадима. Человека, который вел этот канал, делился с вами мыслями о бизнесе и о жизни, шутил, поддерживал и вдохновлял. Того, ради кого многие из вас были здесь. Ни для кого не секрет, что последний год стал для Вадима непростым. Он боролся, старался восстановить здоровье и вернуть силы. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе…" – говорится в публикации в блоге спортсмена.

В сообщении подчеркнуто, что Вадим умел зажигать в людях веру в себя, для многих он был лидером и в бизнесе, и в жизни, и в спорте. В комментариях пользователи отметили, что контент блогер годами вдохновлял их заниматься спортом и когда-то был главным источником актуальной информации по теме бодибилдинга.

"Смотрели Вадима всей семьей! Просто спасибо!"; "целое поколение нынешних спортсменов начинали черпать мотивацию на роликах Вадима", – отметили подписчики.



Прощание с Ивановым состоится 22 июля в Санкт-Петербурге.

Два инфаркта и пневмония

Фото: телеграм-канал "Do4a - Третье Дыхание"

Вадим Иванов родился в Бердске, в Санкт-Петербург переехал в 2014 году. За время своей карьеры он успел стать мастером спорта по жиму лежа и кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу. В юности блогер увлекался бодибилдингом, а позже увлечение привело к тому, что Иванов развил один из крупнейших блогов в СНГ по этому направлению.

Впоследствии он основал собственный бренд спортивного питания и одежды, и вокруг проекта Do4a сформировалось одно из крупнейших фитнес‑сообществ в России.

Вадим рассказывал о своем пути в спорте и делился советами. В своих роликах он признавался, что принимал стероиды, но отказался от этого и изменил свои взгляды после пережитого инфаркта.

Первый удар случился, когда Иванову было 28 лет.





Вадим Иванов блогер В результате инфаркта у меня недоглядели сосуд. Была окклюзия – это когда сосуд наполовину закупорен. Мне написали, что закупорен на 50 процентов, а на самом деле оказалось 90–95 процентов. Потому что через 2 месяца он закрылся. Когда ты правильно питаешься и у тебя хороший холестерин, сосуд не закроется за такой срок. Наоборот, он может очищаться. Он у меня закрылся, упали показатели сердца. Условно называю это вторым инфарктом.

По словам Вадима, он принимал стероиды курсами, а затем делал перерыв.

"Реально, что забирает у бодибилдера здоровье, – сушка (комплекс мер, направленных на уменьшение количества жира в теле с сохранением мышечной массы). Это ускорило формирование бляшек", – рассказал он в одном из интервью.

В июне 2025 года в социальных сетях он сообщил, что перенес третий инфаркт и заболел пневмонией.

"Первые два случились 9 лет назад с разницей в 3 месяца, один был открытый, другой постепенный с закрытием сосуда. С тех пор я вел идеальный образ жизни, но как-то так случилось, что за 9 месяцев с нуля успел образоваться стеноз на стенте, хотя все показатели были идеальными", – писал тогда блогер.

Он подчеркнул, что генетика – это лотерея и что трансплантацию сердца намерен откладывать как можно дольше, до появления более совершенных технологий. В последние месяцы Вадим также жаловался на боли в спине. В итоге выяснилось, что у него развилась эрозия желудка, которая затем переросла в язву.

Вдова блогера Анна написала в своем телеграм-канале, что последний год стал для семьи "настоящим испытанием". По ее словам, состояние супруга начало быстро ухудшаться с июня 2025 года, а последние полгода были особенно тяжелыми. Она добавила, что блогер боролся до конца, но, к сожалению, его организм не справился.