Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 19:00

Происшествия
Главная / Истории /

Тело писателя и сценариста Ярослава Животова обнаружили в Ленинградской области

"Я начала кричать": что известно о гибели писателя Ярослава Животова

Тело 29-летнего петербургского писателя и сценариста Ярослава Животова обнаружили в Ленинградской области. Мужчина пропал после купания в реке в районе деревни Сережино 13 июня. Подробности – в материале Москвы 24.

Обследовано 220 тысяч кв. метров

Фото: аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Тело 29-летнего писателя и сценариста Ярослава Животова, который пропал после купания в реке Луга почти неделю назад, обнаружили в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщила водолазная группа "ДобротворецЪ", участвовавшая в поисках.

В поселок мужчина приехал вместе с возлюбленной, художницей Линой Кордюченко, которая и стала свидетелем его исчезновения.

Водолазы обнаружили тело вечером 18 июня. Оно находилось примерно в том же месте, где Животов был замечен последний раз во время плавания. Позже его отвезли в Кингисепп, где состоялось опознание. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе петербургского отряда "Лиза Алерт", во время поисков было обследовано более 492 000 квадратных метров дна эхолотом, визуально пройдено с лодки более 61 километра, выполнено 5 погружений.

Девушка сценариста позже подтвердила новость в личном блоге.

"Ярослав умер", – написала художница.

По словам подруги семьи утонувшего сценариста Марии Лузановой-Фроловой, Кордюченко госпитализирована и находится в тяжелом психологическом состоянии: девушка потрясена смертью парня. Справиться с трагедией Лине помогают общие друзья пары, сообщил сайт 78.ru.

Трагическая случайность

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/linas.ttt.art

Ярослав Животов и Лина Кордюченко приехали в деревню Сережино 13 июня. Пара планировала навести порядок в доме матери художницы, умершей недавно.

Перед тем как вернуться в Санкт-Петербург, они решили поплавать в реке Луга. Уточняется, что Ярослав и Лина зашли в воду примерно в 13:00 и дошли до середины реки, где было мелко. Далее, по словам девушки, она замерзла и вышла на берег, а ее возлюбленный решил плавать дальше. Спустя время Лина услышала крики парня, который был уже у противоположного берега, после чего тот ушел под воду.

Я начала кричать, звать на помощь. Подошли две женщины, они вызвали полицию и спасателей.
Лина Кордюченко
художница

Девушка отметила, что владельцы дачных домов и рыбаки, которые стали свидетелями произошедшего, не пытались спасти парня, несмотря на ее просьбы. Скорая помощь прибыла на место лишь через 2,5 часа.

Художница написала в своем блоге, что Животова могло унести сильным течением реки. Позже поисковой отряд разместил ориентировку. Ярослава описали как парня ростом 185 сантиметров, в серых шортах и с татуировками в виде ласточек на руках.

Девушка через поисковиков обратилась к пользователям Сети и добавила, что Ярослав – самый важный человек в ее жизни. Сейчас публикации Лины о возлюбленном из личного блога удалены.

Также известно, что девушка пыталась самостоятельно искать Животова, обзванивая больницы и морги, а также опрашивая местных жителей. Она надеялась, что парня все-таки спасли. Кроме того, Кордюченко якобы обращалась к знахаркам и гадалкам, которые заявили ей, что видели Ярослава живым.

Читайте также


происшествияобществоистории

Главное

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика