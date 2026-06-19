Тело писателя и сценариста Ярослава Животова обнаружили в Ленинградской области

Тело 29-летнего петербургского писателя и сценариста Ярослава Животова обнаружили в Ленинградской области. Мужчина пропал после купания в реке в районе деревни Сережино 13 июня. Подробности – в материале Москвы 24.

Обследовано 220 тысяч кв. метров

Фото: аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Тело 29-летнего писателя и сценариста Ярослава Животова, который пропал после купания в реке Луга почти неделю назад, обнаружили в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщила водолазная группа "ДобротворецЪ", участвовавшая в поисках.

В поселок мужчина приехал вместе с возлюбленной, художницей Линой Кордюченко, которая и стала свидетелем его исчезновения.

Водолазы обнаружили тело вечером 18 июня. Оно находилось примерно в том же месте, где Животов был замечен последний раз во время плавания. Позже его отвезли в Кингисепп, где состоялось опознание. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе петербургского отряда "Лиза Алерт", во время поисков было обследовано более 492 000 квадратных метров дна эхолотом, визуально пройдено с лодки более 61 километра, выполнено 5 погружений.

Девушка сценариста позже подтвердила новость в личном блоге.

"Ярослав умер", – написала художница.

По словам подруги семьи утонувшего сценариста Марии Лузановой-Фроловой, Кордюченко госпитализирована и находится в тяжелом психологическом состоянии: девушка потрясена смертью парня. Справиться с трагедией Лине помогают общие друзья пары, сообщил сайт 78.ru.

Трагическая случайность

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/linas.ttt.art

Ярослав Животов и Лина Кордюченко приехали в деревню Сережино 13 июня. Пара планировала навести порядок в доме матери художницы, умершей недавно.

Перед тем как вернуться в Санкт-Петербург, они решили поплавать в реке Луга. Уточняется, что Ярослав и Лина зашли в воду примерно в 13:00 и дошли до середины реки, где было мелко. Далее, по словам девушки, она замерзла и вышла на берег, а ее возлюбленный решил плавать дальше. Спустя время Лина услышала крики парня, который был уже у противоположного берега, после чего тот ушел под воду.





Лина Кордюченко художница Я начала кричать, звать на помощь. Подошли две женщины, они вызвали полицию и спасателей.

Девушка отметила, что владельцы дачных домов и рыбаки, которые стали свидетелями произошедшего, не пытались спасти парня, несмотря на ее просьбы. Скорая помощь прибыла на место лишь через 2,5 часа.

Художница написала в своем блоге, что Животова могло унести сильным течением реки. Позже поисковой отряд разместил ориентировку. Ярослава описали как парня ростом 185 сантиметров, в серых шортах и с татуировками в виде ласточек на руках.

Девушка через поисковиков обратилась к пользователям Сети и добавила, что Ярослав – самый важный человек в ее жизни. Сейчас публикации Лины о возлюбленном из личного блога удалены.

Также известно, что девушка пыталась самостоятельно искать Животова, обзванивая больницы и морги, а также опрашивая местных жителей. Она надеялась, что парня все-таки спасли. Кроме того, Кордюченко якобы обращалась к знахаркам и гадалкам, которые заявили ей, что видели Ярослава живым.