Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 04:33

Политика

В СФ РФ отметили безопасность и надежность цифрового рубля

Фото: depositphotos/peshkov

Цифровой рубль является безопасным финансовым инструментом, так как его эмитентом выступает Банк России, а средства учитываются на платформе регулятора, а не на счетах коммерческих банков. Об этом в интервью ТАСС заявил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Он пояснил, что благодаря этому деньги граждан сохраняются в полном объеме и остаются доступны даже при банкротстве обслуживающего банка. Сейчас максимальная сумма страховки по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей, тогда как за сохранность цифрового рубля отвечает сам Центробанк. По мнению сенатора, это весомый повод "разложить средства в разные корзины".

Шейкин также напомнил, что цифровой рубль является третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он подчеркнул, что переводы между физлицами в системе бесплатны, а сама валюта представляет собой полноценную платежную единицу, а не криптовалюту.

Ранее в ЦБ РФ заявили, что кошельки с цифровыми рублями могут зачислить на баланс банков. Регулятор хочет, чтобы цифровой рубль был реально востребован людьми и бизнесом, а также был удобен в использовании. При этом наличные деньги никуда не уйдут, они останутся в обороте и после внедрения цифрового рубля.

Читайте также


политикаэкономика

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика