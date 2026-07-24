В СФ РФ отметили безопасность и надежность цифрового рубля

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Цифровой рубль является безопасным финансовым инструментом, так как его эмитентом выступает Банк России, а средства учитываются на платформе регулятора, а не на счетах коммерческих банков. Об этом в интервью ТАСС заявил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Он пояснил, что благодаря этому деньги граждан сохраняются в полном объеме и остаются доступны даже при банкротстве обслуживающего банка. Сейчас максимальная сумма страховки по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей, тогда как за сохранность цифрового рубля отвечает сам Центробанк. По мнению сенатора, это весомый повод "разложить средства в разные корзины".

Шейкин также напомнил, что цифровой рубль является третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он подчеркнул, что переводы между физлицами в системе бесплатны, а сама валюта представляет собой полноценную платежную единицу, а не криптовалюту.

Ранее в ЦБ РФ заявили, что кошельки с цифровыми рублями могут зачислить на баланс банков. Регулятор хочет, чтобы цифровой рубль был реально востребован людьми и бизнесом, а также был удобен в использовании. При этом наличные деньги никуда не уйдут, они останутся в обороте и после внедрения цифрового рубля.