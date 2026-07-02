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02 июля, 14:45

Экономика

В ЦБ заявили, что кошельки с цифровыми рублями могут зачислить на баланс банков

Фото: depositphotos/peshkov

Центробанк обсуждает возможность открытия кошельков с цифровыми рублями на балансе коммерческих банков, а не только на балансе ЦБ. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.

По ее словам, проект цифрового рубля – развивающийся. Регулятор хочет, чтобы цифровой рубль был реально востребован людьми и бизнесом, а также был удобен в использовании.

"И, конечно, все время находимся в дискуссиях с банками: какой функционал развивать, как развивать. Видим большой потенциал в использовании смарт-контрактов для бизнеса, отрабатываем эти идеи", – цитирует Набиуллину ТАСС.

Наличные деньги никуда не уйдут, они останутся в обороте и после внедрения цифрового рубля, заявляла ранее глава регулятора. Она отмечала, что цифровой рубль будет постепенно входить в обиход, однако задача ЦБ – сделать его удобным, а не навязать гражданам. По ее словам, будут люди, которые не захотят им пользоваться, и это тоже абсолютно нормально.

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