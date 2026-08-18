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18 августа, 18:22

Культура

Спорткар барабанщика Pink Floyd ушел с молотка за рекордные 34,7 млн долларов

Фото: rmsothebys.com/Alex Penfold

Спорткар McLaren F1 GTR, который ранее принадлежал барабанщинку Нику Мэйсону из Pink Floyd, ушел с молотка за 34,7 миллиона долларов, установив рекорд как самый дорогой британский автомобиль в истории аукционов, передает Carscoops.

Несмотря на то, что автомобиль дважды попадал в ДТП, это не помешало его продаже за рекордную цену. Первая авария случилась в 2009 году, когда спорткар вылетел на пшеничное поле. Второй раз машина пострадала в 2017 году во время заезда на мероприятии клуба автогонок в Гудвуде.

Ранее на аукционе продали флаг СССР, который астронавт Базз Олдрин взял с собой на борт корабля "Аполлон-11" во время первой высадки человека на Луну.

Покупатель заплатил за него около 80 тысяч долларов, то есть около 6,3 миллиона рублей. При этом финальная стоимость лота значительно превысила предварительные оценки специалистов.

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