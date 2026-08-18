Эксперт Бондарь: за выброс мебели в мусорный бак предусмотрен штраф до 3 тыс руб

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Штраф до 3 тысяч рублей грозит за выбрасывание старой мебели в обычный мусорный контейнер. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, шкафы, бытовая техника, сантехника и другие остатки текущего ремонта, превышающие 0,5 метра по любому измерению, относятся к крупногабаритным отходам (КГО). Оплата их транспортировки уже заложена в ежемесячный счет за вывоз мусора.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Однако такие крупные вещи жильцам следует оставлять внутри бункеров для твердых бытовых отходов или на выделенных огороженных площадках во дворе. Стандартные пластиковые контейнеры на колесиках рассчитаны на определенный вес и мягкие бытовые отходы. Тяжелый диван или шкаф могут сломать стенки бака, а при попытке выгрузки погнуть или вырвать гидравлический подъемник мусоровоза.

За это способны наказать по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (8.2. КоАП РФ). Она предусматривает штраф для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении – от 3 до 5 тысяч рублей. Однако на практике именно за КГО штрафуют не часто.

"Более реально получить такое наказание за выброс строительного мусора, к которому относятся кирпичи, куски бетона, стяжка, перекрытия, старые трубы. Их запрещено складировать на обычных площадках, так как они могут повредить обычные мусоровозы и контейнеры", – сказал Бондарь.

В тариф по вывозу мусора такие отходы тоже не входят: для их утилизации собственнику придется заключить отдельный договор со специализированной службой, добавил специалист.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что подростков, выбрасывающих предметы из окон ради забавы, могут наказать по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ). Она предусматривает штраф от 500 рублей до 1 тысячи рублей.

