Эксперт Бондарь: за выброс мебели в мусорный бак предусмотрен штраф до 3 тыс руб

18 августа, 18:09Общество
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Штраф до 3 тысяч рублей грозит за выбрасывание старой мебели в обычный мусорный контейнер. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, шкафы, бытовая техника, сантехника и другие остатки текущего ремонта, превышающие 0,5 метра по любому измерению, относятся к крупногабаритным отходам (КГО). Оплата их транспортировки уже заложена в ежемесячный счет за вывоз мусора.
За это способны наказать по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (8.2. КоАП РФ). Она предусматривает штраф для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении – от 3 до 5 тысяч рублей. Однако на практике именно за КГО штрафуют не часто.
"Более реально получить такое наказание за выброс строительного мусора, к которому относятся кирпичи, куски бетона, стяжка, перекрытия, старые трубы. Их запрещено складировать на обычных площадках, так как они могут повредить обычные мусоровозы и контейнеры", – сказал Бондарь.
В тариф по вывозу мусора такие отходы тоже не входят: для их утилизации собственнику придется заключить отдельный договор со специализированной службой, добавил специалист.
Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что подростков, выбрасывающих предметы из окон ради забавы, могут наказать по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ). Она предусматривает штраф от 500 рублей до 1 тысячи рублей.