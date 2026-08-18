Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 18:09

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Бондарь: за выброс мебели в мусорный бак предусмотрен штраф до 3 тыс руб

Эксперт напомнил о наказании за выброс старой мебели в обычный контейнер

Фото: 123RF.com/sergpavl

Штраф до 3 тысяч рублей грозит за выбрасывание старой мебели в обычный мусорный контейнер. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, шкафы, бытовая техника, сантехника и другие остатки текущего ремонта, превышающие 0,5 метра по любому измерению, относятся к крупногабаритным отходам (КГО). Оплата их транспортировки уже заложена в ежемесячный счет за вывоз мусора.

Однако такие крупные вещи жильцам следует оставлять внутри бункеров для твердых бытовых отходов или на выделенных огороженных площадках во дворе. Стандартные пластиковые контейнеры на колесиках рассчитаны на определенный вес и мягкие бытовые отходы. Тяжелый диван или шкаф могут сломать стенки бака, а при попытке выгрузки погнуть или вырвать гидравлический подъемник мусоровоза.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

За это способны наказать по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (8.2. КоАП РФ). Она предусматривает штраф для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении – от 3 до 5 тысяч рублей. Однако на практике именно за КГО штрафуют не часто.

"Более реально получить такое наказание за выброс строительного мусора, к которому относятся кирпичи, куски бетона, стяжка, перекрытия, старые трубы. Их запрещено складировать на обычных площадках, так как они могут повредить обычные мусоровозы и контейнеры", – сказал Бондарь.

В тариф по вывозу мусора такие отходы тоже не входят: для их утилизации собственнику придется заключить отдельный договор со специализированной службой, добавил специалист.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что подростков, выбрасывающих предметы из окон ради забавы, могут наказать по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ). Она предусматривает штраф от 500 рублей до 1 тысячи рублей.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоЖКХэксклюзив

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика