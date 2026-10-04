04 октября, 09:23Политика
Силы ПВО за ночь уничтожили 559 украинских дронов над Россией
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 559 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Дроны ликвидировали в период с 20:00 3 октября до 08:00 4-го числа. Их нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями.
Помимо этого, беспилотники сбили над Московским регионом, Адыгеей, Крымом, Краснодарским краем, акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы после атаки Вооруженных сил Украины по Белгороду. У несовершеннолетних зафиксированы осколочные ранения ног и проникающие ранения грудной клетки и живота. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, повреждены пять честных домов и два многоквартирных. Также повреждения получили шесть автомобилей.