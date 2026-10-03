Многоквартирные дома получили повреждения при атаке БПЛА на Калугу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Повреждения многоквартирных домов зафиксировали в Калуге после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владимир Шапша.

"Всем оказана необходимая помощь. Госпитализация не потребовалась", – говорится в сообщении.

При отражении атаки средства ПВО уничтожили 13 БПЛА. Беспилотники сбили над Жуковским, Износковским и Малоярославецким муниципальными округами, а также в районе Калуги.

Ранее при атаке украинских дронов на промышленные объекты Волгоградской области в Волгограде загорелась многоэтажка. Один человек получил травмы и был доставлен в больницу.

Глава региона Андрей Бочаров распорядился оценить масштаб разрушений и завершить устранение последствий, а для погорельцев развернули временное убежище в местной школе со спальными местами и горячим питанием.