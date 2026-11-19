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Инфляционные ожидания жителей России на год вперед в ноябре поднялись до 13,5%, месяцем ранее показатель составлял 13,2%. Об этом говорится в материалах исследования "инФОМ", подготовленного по заказу Центробанка.

В сентябре ожидания были заметно выше – 14,2%, в августе – 13,7%. После роста в сентябре индикатор снизился в октябре, а в ноябре снова пошел вверх.

По данным Минэкономразвития, инфляция в стране на 16 ноября составила 7,08% в годовом выражении. Таким образом, ожидания населения остаются почти вдвое выше текущего роста цен.

Ранее советник главы ЦБ Кирилл Тремасов не исключил повышения ключевой ставки в случае, если инфляция не подаст сигналов замедления. С его слов, возобновление цикла снижения ставки связывают прежде всего с оценкой инфляционной картины. Регулятор должен увидеть, что инфляционные процессы вновь развернулись вниз, а устойчивая инфляция смещается в диапазон 4–5%.